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sı'ndan 'kur'

Türkiye Cumhuriyet sı (TCMB) sıkı para politikası duruşunu devam ettirdiğini ve buna bağlı olarak kurlardaki oynaklığın azaldığını bildirdi.

Merkez Bankasından kur açıklaması

Türkiye Cumhuriyet sı (TCMB) sıkı para politikası duruşunu devam ettirdiğini ve buna bağlı olarak kurlardaki oynaklığın azaldığını bildirdi.

TCMB'nin resmi hesabından yaptığı paylaşımlara göre, 10 Ocak'ta yüzde 8,3 seviyesinde olan ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti, uygulanan sıkı para politikası ile 27 Ocak itibarıyla yüzde 10,3'e yükseldi.

TL depo karşılığı depo ihalelerine devam edildiğini de aktaran TCMB, uygulanan sıkı duruş ile nın yüzde 24'ten yüzde 18 seviyelerine kadar gerilediğini ifade etti.

Ayrıca Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) getiri eğrisinin de yataylaştığını kaydeden TCMB, 5 yıl vadeli tahvil faizi ile BIST gecelik bankalararası repo kapanış faizi farkının 12 Ocak'ta bu yana hızla gerilediği ve sıfıra yaklaştığını bildirildi.
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  • 27 Ocak 2017, Cuma 21:04
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