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ye yüzde 36 zam

Leblebiye yüzde 36 zam
Türkiye genelinde rekolte düşüklüğü nedeniyle nohut fiyatlarının son yılların en yüksek seviyesine çıkması, nin de kilogram fiyatını yüzde 36 artırdı. Çorum leblebisi üreticileri, leblebinin hammaddesi nohudun fiyatındaki artışın ardından leblebinin kilogram fiyatını yüzde 30 ile 36 artırdı. Daha önce 12 ila 15 lira arasında satılan sarı leblebi, 19 lira oldu.
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