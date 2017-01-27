Duvar örerek sorun çözülmez

Başbakan Binali Yıldırım, "Duvarlar örerek, duvarların yüksekliğini artırarak dünyadaki huzursuzluğun önüne geçemeyiz. Dünyadaki huzursuzluğun önüne geçmenin yolu, adil olmaktır." dedi. 'Dünya Gümrük Günü' dolayısıyla düzenlenen programda konuşan Yıldırım; e-TIR projesinin Şubat ayında tamamen yürürlüğe gireceğini bildirdi. "Gümrük kapılarımız ülkemizin dış dünyaya açılan yüzüdür, dünyayla bütünleştiğimiz noktalardır. Bu kapılarda yaşanan olaylar, sıkıntılar ülkenin imajına, itibarına zarar verir" diyen Yıldırım, gümrüklerin güvenlik kadar önemli olduğuna vurgu yaptı. Başbakan Yıldırım konuşmasını şöyle sürdürdü: "143 tane faal gümrüğümüz var. Hepsi kara sınır kapılarıyla sınırlı değil, şehirlerin içinde gümrükleme alanları var. Kara limanları yapılmaya başlandı. Taşımacılıktan lojistiğe geçen bir süreci yaşıyoruz."