Duvar örerek sorun çözülmez

Başbakan Binali Yıldırım,"Duvarlar örerek, duvarlarınyüksekliğini artırarak dünyadakihuzursuzluğun önüne geçemeyiz.Dünyadaki huzursuzluğun önünegeçmenin yolu, adil olmaktır."dedi. 'Dünya Gümrük Günü'dolayısıyla düzenlenen programdakonuşan Yıldırım; e-TIRprojesinin Şubat ayında tamamenyürürlüğe gireceğini bildirdi."Gümrük kapılarımız ülkemizin dışdünyaya açılan yüzüdür, dünyaylabütünleştiğimiz noktalardır.Bu kapılarda yaşanan olaylar,sıkıntılar ülkenin imajına, itibarınazarar verir" diyen Yıldırım,gümrüklerin güvenlik kadarönemli olduğuna vurgu yaptı.Başbakan Yıldırımkonuşmasını şöyle sürdürdü:"143 tane faal gümrüğümüzvar. Hepsi kara sınır kapılarıylasınırlı değil, şehirlerin içindegümrükleme alanları var. Karalimanları yapılmaya başlandı.Taşımacılıktan lojistiğe geçen birsüreci yaşıyoruz."
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