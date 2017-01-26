Şehitler Köprüsü’ne serbest geçiş geliyor

Ulaştırma Bakanı AhmetArslan, Fatih Sultan MehmetKöprüsü'nde serbest geçişsisteminin getirilmesinden sonraakışın arttığını belirterek, 15Temmuz Şehitler Köprüsü'ndede benzer uygulamayı hayatageçireceklerini belirtti. Arslan,"Bu yıl içerisinde 15 TemmuzŞehitler Köprüsü'nde yenilemeyapacağız. Güçlendirme veserbest geçiş sistemi çalışmalarınıaynı anda yürüteceğiz" dedi.3 ay sürecek çalışmanınzamanlamasının sorulması üzerineArslan, "Özellikle okulların tatilolduğu, İstanbul'daki insanlarıntatil için şehir dışına çıktığı birdönemde" diye konuştu. Arslan, aysonu itibarıyla Avrasya Tüneli'nin24 saat boyunca hizmet vereceğinikaydetti. 1915 ÇanakkaleKöprüsü ihalesi için 24 firmanınşartname aldığını söyleyen Arslan,"Neredeyse yarı yarıya yabancı,Türk firmalar var" dedi.
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