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Şehitler Köprüsü’ne serbest geçiş geliyor

Şehitler Köprüsü’ne serbest geçiş geliyor
Ahmet Arslan, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde serbest geçiş sisteminin getirilmesinden sonra akışın arttığını belirterek, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de benzer uygulamayı hayata geçireceklerini belirtti. Arslan, "Bu yıl içerisinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yenileme yapacağız. Güçlendirme ve serbest geçiş sistemi çalışmalarını aynı anda yürüteceğiz" dedi. 3 ay sürecek çalışmanın zamanlamasının sorulması üzerine Arslan, "Özellikle okulların tatil olduğu, İstanbul'daki insanların tatil için şehir dışına çıktığı bir dönemde" diye konuştu. Arslan, ay sonu itibarıyla Avrasya Tüneli'nin 24 saat boyunca hizmet vereceğini kaydetti. 1915 Çanakkale Köprüsü ihalesi için 24 firmanın şartname aldığını söyleyen Arslan, "Neredeyse yarı yarıya yabancı, Türk firmalar var" dedi.
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  • 26 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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