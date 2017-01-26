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satan ödeyecek

Kusurlu ev satan tazminat ödeyecek
Hükümetin emlak piyasasını yeniden şekillendirmek için hazırladığı yönetmelik çalışmasında sona gelindi. Emlakçıların niteliklerinin belirlendiği ve sektör içerisindeki emlakçıları disipline etmeyi hedefleyen yönetmelik kapsamında, her önüne gelenin emlakçı dükkanı açmasını önlemek için sertifika alma zorunluluğu getirilecek. Bu zorunluluk mevcut emlakçılar için de geçerli olacak. Sicili temiz olmayan emlakçı adayına sertifika verilmeyecek. Vatandaşa sattığı ya da kiraladığı mahkeme kararı ile tespit edilen bir emlakçı, ev verdiği kişiye tazminat ödemekle de yükümlü olacak. Emlakçıların vatandaştan alacağı komisyon oranları da sabitlenecek. Her emlakçı kafasına göre kesinti yapamayacak. Bu oran yönetmelik kapsamında belirlenecek, bunun üstünde bir komisyon alması engellenecek. Emlakçılar daha az komisyon almakta ise serbest olacak.

BARIŞ ŞİMŞEK
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  • 26 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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