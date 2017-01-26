Kusurlu ev satan tazminat ödeyecek

Hükümetin emlak piyasasını yeniden şekillendirmek için hazırladığı yönetmelik çalışmasında sona gelindi. Emlakçıların niteliklerinin belirlendiği ve sektör içerisindeki emlakçıları disipline etmeyi hedefleyen yönetmelik kapsamında, her önüne gelenin emlakçı dükkanı açmasını önlemek için sertifika alma zorunluluğu getirilecek. Bu zorunluluk mevcut emlakçılar için de geçerli olacak. Sicili temiz olmayan emlakçıadayına sertifika verilmeyecek. Vatandaşa kusurlu ev sattığı ya da kiraladığı mahkeme kararı ile tespit edilen bir emlakçı, ev verdiği kişiye tazminat ödemekle de yükümlü olacak. Emlakçıların vatandaştan alacağı komisyon oranlarıda sabitlenecek. Her emlakçı kafasına göre kesinti yapamayacak. Bu oran yönetmelik kapsamında belirlenecek, bunun üstünde bir komisyon alması engellenecek. Emlakçılar daha az komisyon almakta ise serbest olacak.
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