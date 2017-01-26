Kral koltuk 800 bin TL

CNR İMOB-13. Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı önceki gün kapılarını açtı. 29 Ocak'a kadar devam edecek olan fuarda; 114 ülkeden 10 binin üzerinde yabancı katılımcı yer aldı. Fuarda, Türkdizilerinin mobilya sektörüne olan etkileri dikkat çekti. Türk dizilerini yakından takip eden Ortadoğu ülkelerinin Osmanlı motiflerine olan ilgisi, mobilya sektöründe de etkisini gösterdi. Fuarda en dikkat çeken ürün ise Katar Kraliyet Ailesi'ne özel olarak tasarlanan 200 bin dolarlık koltuk oldu. 6 ustanın 2 aylık çalışmayla hazırladığı tamamen el yapımı koltukta, ametist taşları kullanıldı. Fuara 150 binin üzerinde ziyaretçi bekleniyor. MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, bu yıl 3 milyar dolarlık ihracat hedeflediklerini söyledi.
Emine Erdoğan'ın himayesinde Ankara'da hayata geçirilen Afrika El Sanatları Pazarı ve Kültür Evi, İMOB ile başlayarak CNR EXPO'nun tüm fuarlarında yer alacak. CNR Expo'daki açılışı Ceyda Erem ile birlikte Emine Yıldız yaptı.
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