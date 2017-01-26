Dünyaca ünlü spekülatör George Soros'un adı yine bir skandala karıştı. Ancak skandalın kaynağı bu kez "Para Sihirbazı" lakaplı George Soros değil.



Hollanda'nın SPK'sı AFM, aralarında Soros'un da sahibi bulunduğu hedge fonların tuttukları kısa pozisyonları yanlışlıkla web sitesinde yayınladı.

Hedge fonlar kısa pozisyonları, bir varlığı fiyatının düşmesini bekledikleri zaman alıyorlar.

Salı günü yayınlanan verilere göre Soros, Hollandalı bankacılık devi ING hisselerinde yüzde 0.3 oranında kısa pozisyon açtı.



2012 yılında hayata geçirilen düzenlemeye göre bir şirketin hisselerinin yüzde 0.5'inin üzerinde kısa pozisyon açanlar bunu kamuoyuyla paylaşmak zorunda. Yüzde 0.2'nin üzerinde açılan pozisyonlar için ise piyasa düzenleyeci kurumları bilgilendirme zorunluluğu bulunuyor.

AFM hatasını kabul ederek yatırımcılardan özür diledi.