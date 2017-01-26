Yol Durumu
  1. Bakan Zeybekci: Yüzde 100 destek verilecek
  2. SGK'dan emeklileri sevindiren haber

'da ortalık karıştı! 'un da adı geçiyor

piyasalarını düzenleyen kurum AFM, yanlışlıkla aralarında dünyaca ünlü spekülatör George 'un da sahibi bulunduğu hedge fonların yatırım kararlarını açık açık gösteren bilgileri web sitesinde yayınladı

Hollandada ortalık karıştı! Sorosun da adı geçiyor

Dünyaca ünlü spekülatör George 'un adı yine bir skandala karıştı. Ancak skandalın kaynağı bu kez "Para Sihirbazı" lakaplı George Soros değil.

'nın 'sı AFM, aralarında Soros'un da sahibi bulunduğu hedge fonların tuttukları kısa pozisyonları yanlışlıkla web sitesinde yayınladı.

Hedge fonlar kısa pozisyonları, bir varlığı fiyatının düşmesini bekledikleri zaman alıyorlar.

Salı günü yayınlanan verilere göre Soros, Hollandalı bankacılık devi ING hisselerinde yüzde 0.3 oranında kısa pozisyon açtı.

2012 yılında hayata geçirilen düzenlemeye göre bir şirketin hisselerinin yüzde 0.5'inin üzerinde kısa pozisyon açanlar bunu kamuoyuyla paylaşmak zorunda. Yüzde 0.2'nin üzerinde açılan pozisyonlar için ise piyasa düzenleyeci kurumları bilgilendirme zorunluluğu bulunuyor.

AFM hatasını kabul ederek yatırımcılardan özür diledi.
Etiketler: , ,
  • 26 Ocak 2017, Perşembe 18:42
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)
Murat Murat

verilmek istenen mesajlar hep yanlışlıkla yapılır :)

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 26.01.2017 21:29
MUTLU MUTLU

tabii ki yanlışlıkla oldu. Aslında ayağını denk al demiş olmasın

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 26.01.2017 19:08
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar