Her isteyene 50 bin lira

değişiklik paketi ile ilgili yoğun günlerin yaşandığı Ankara'da, bir yandan da ekonomiyi canlandıracak çok önemli tedbirler alınıyor. 23 ili kapsayanbunlardan biri.kişiyi geçecek istihdam ile Doğu ve Güneydoğu bambaşka bir çehreye kavuşacak, batıya göç duracak, yatırımcılar olağanüstü teşviklerle kazançlı çıkacak. Bu programın tanıtımından sonra Çankaya Köşkü'ndeile sohbet etme imkanı bulduk.işletmelerin nefes alacakları varlık barışı, sicil affı, yeni kredi hacmi oluşturulması gibi düzenlemeler yaptıklarını hatırlattı. Bu noktada küçük işletmelere bir müjde de veren"KOBİ'lere 50 bin liralık faizsiz kredi desteği sağladık. Bu, 15 bin KOBİ için öngörülmüştü. 2017'de müracaat eden ve şartları tutandiye konuştu. Esnaf için dekuracaklarını belirten Yıldırım, bu sayede zora düşmüş, işyeri kapanan esnafın bu fondan maaş alacağını söyledi. Şu anda herkeste yapıcı bir tutum bulunduğunu dile getirenişletmelerin yaşatılmasının esas olduğunu vurguladı.şöyle devam etti: "Diyorlar ki 'Zor durumda ben de tepesine bineyim'. O adamın yok olmasıyla ne kazanacaksın? Eskiden beri uygulanan zimmet konusundaki katı tutumu biraz esnetiyoruz. Bunun kararını aldık ve o düzenleme de devreye girecek."Bugünlerde Türkiye hakkında olumsuz bir algının yapıldığına dikkati çeken"Bölücü terör örgütü ve FETÖ hem Avrupa'da hem Amerika'da her yerde faaliyet içerisinde. Ciddi paralar harcıyorlar, lobi faaliyetleri yapıyorlar. 15 Temmuz'da, 17 Aralık'ta FETÖ'nün ve çukur siyasetiyle PKK'nın yapamadığını ekonomiyi zora sokarak başarma gayreti içindeler. Bunda da başaramayacaklar. Bizim yanlış algıları düzeltmek için daha fazla gayret göstermemiz lazım. Bu konuda da bir çalışma içerisine girdik. Eminim ki önümüzdeki yaz aylarından itibaren Türkiye'de işler süratle yoluna girecek, her şey daha güzel hale gelecek."kurundaki hareketliliğe ilişkin yatırımcılara seslenen"Paniklemeyin, bunlar gelip geçici işlerdir. 'Dolar 3.50, 3.60 oldu. Ne yapacağız?' diyerek dolara hücum etmeye lüzum yok. Özel sektör, kamu fark etmez. Buraya giren, kayda giren her türlü kaynak bu ülkenin garantisi altındadır. 'Özel sektörün borcu, bana ne' filan diyecek halimiz yok" ifadelerini kullandı.Merkez Bankası'nın faiz kararına ilişkin de "Merkez Bankası işini yapıyor, biz de işimizi yapıyoruz. BizMerkez Bankası'nın da enflasyon gibi hedefi var. İkisinin birbiriyle uyumlu gitmesini sağlamamız lazım" şeklinde konuştu. Başbakan Yıldırım, aralarında Ekonomi Müdürümüz Faruk Erdem'in de olduğu gazetelerin ekonomi yöneticileriyle bir araya geldi.Toplantıda önemli açıklamalar yapan Başbakan Yıldırım, "Panik yapıp dolara hücum etmeyin" uyarısı yaptı.