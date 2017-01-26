Gazda yüzde 13.3 indirim kazandık

Enerji ve TabiiKaynaklar BakanıBerat Albayrak,Türkiye'nin İranaleyhine açtığıuluslararası tahkimdavasını kazanmasınailişkin, "Tahkim'yüzde 13.3'lükindirim' dedi. İran'ınödeyeceği geçen yıllariçin yaklaşık1.9 milyardolardanyüksek birmeblağı,gazfiyatında mahsuplaşmaşekliyle alacağız.Önümüzdeki birkaç yıliçerisinde inşallah çokdaha uygun maliyetligaz tedarikini Türkiye'yesağlayacağız" şeklindekonuştu. Kararın sevindiriciolduğunu vurgulayanAlbayrak, "Türkiye ilkdefa bu büyüklükte birtahkim davasında bumeblağda tazminatıkazanmış oldu. Türkiyeiçin önemli bir kazanç,kazanım" dedi. BakanAlbayrak, Rusya ile olandavayı da dikkatle takipettiklerini belirtti.
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