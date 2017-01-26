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Gazda yüzde 13.3 kazandık

Gazda yüzde 13.3 indirim kazandık
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 'nin aleyhine açtığı uluslararası tahkim davasını kazanmasına ilişkin, "Tahkim 'yüzde 13.3'lük indirim' dedi. İran'ın ödeyeceği geçen yıllar için yaklaşık 1.9 milyar dolardan yüksek bir meblağı, gaz fiyatında mahsuplaşma şekliyle alacağız. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde inşallah çok daha uygun maliyetli gaz tedarikini Türkiye'ye sağlayacağız" şeklinde konuştu. Kararın sevindirici olduğunu vurgulayan Albayrak, "Türkiye ilk defa bu büyüklükte bir tahkim davasında bu meblağda tazminatı kazanmış oldu. Türkiye için önemli bir kazanç, kazanım" dedi. Bakan Albayrak, Rusya ile olan davayı da dikkatle takip ettiklerini belirtti.
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  • 26 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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