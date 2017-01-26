1.5 milyar TL yatırım

Sabancı HoldingSanayi Grubu BaşkanıMehmet Hacıkamiloğlu,bu yıl 1.5 milyarliralık yatırımyapacaklarınısöyledi. SanayiGrubu'nun 8 şirkettenoluştuğunubelirtenHacıkamiloğlu,2016'yı 8.3milyar lira ciro ile kapattıklarını,net kârlarının da780 milyon lira seviyesindeolduğunu kaydetti. Hacıkamiloğlu,yatırımlara tamgaz devam ettiklerini vurgulayarak,şöyle konuştu:"Hem Temsa hem de ÇimsaABD'de arayış içerisindebulunuyor. Oralarda markalarımızınasıl daha üstetaşırız bunun peşindeyiz.2017'de 1.5 milyar liralıkyatırım hedefimiz, 10 milyarlira gelir hedefimiz var."
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