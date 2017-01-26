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1.5 milyar TL yatırım

1.5 milyar TL yatırım
Sanayi Grubu Başkanı Mehmet Hacıkamiloğlu, bu yıl 1.5 milyar liralık yatırım yapacaklarını söyledi. Sanayi Grubu'nun 8 şirketten oluştuğunu belirten Hacıkamiloğlu, 2016'yı 8.3 milyar lira ciro ile kapattıklarını, net kârlarının da 780 milyon lira seviyesinde olduğunu kaydetti. Hacıkamiloğlu, yatırımlara tam gaz devam ettiklerini vurgulayarak, şöyle konuştu: "Hem Temsa hem de Çimsa ABD'de arayış içerisinde bulunuyor. Oralarda markalarımızı nasıl daha üste taşırız bunun peşindeyiz. 2017'de 1.5 milyar liralık yatırım hedefimiz, 10 milyar lira gelir hedefimiz var."
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  • 26 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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