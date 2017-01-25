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THY’den müzik hamlesi

THY’den müzik hamlesi
Uçuş ağı ve hizmetleriyle dünyada adından söz ettiren Türk Hava Yolları (THY), yeniliklerini sürdürüyor. THY, şimdi de yolcularını yeni müzikleriyle buluşturdu. Uçaklarında kalkış öncesi ve iniş sonrası kabin içinde çalınan müzikleri değiştiren THY, özel hazırlattığı yeni parçalar ile yolcuları karşılıyor ve uğurluyor. THY uçaklarında yeni çalınmaya başlayan müzikler, ünlü klarnet sanatçısı Serkan Çağrı ile besteci ve aranjör Mesut Kahramanoğlu imzasını taşıyor. İstanbul'un gece çekilmiş görüntüleri eşliğinde kurumun sosyal medya kanallarında yayınlanan iniş müziği 'Fresh' ve kalkış müziği 'Motif 313' dinleyenlerden tam not aldı.

Cevdet ÖZDEMİR
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  • 25 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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