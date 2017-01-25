THY’den müzik hamlesi

Uçuş ağı ve hizmetleriyle dünyada adından söz ettiren Türk Hava Yolları(THY), yeniliklerini sürdürüyor. THY, şimdi de yolcularını yeni müzikleriyle buluşturdu. Uçaklarında kalkış öncesi ve iniş sonrası kabin içinde çalınan müzikleri değiştiren THY, özel hazırlattığı yeni parçalar ile yolcuları karşılıyor ve uğurluyor. THY uçaklarında yeni çalınmaya başlayan müzikler, ünlü klarnet sanatçısı SerkanÇağrı ile besteci ve aranjör MesutKahramanoğlu imzasını taşıyor. İstanbul'un gece çekilmiş görüntüleri eşliğinde kurumun sosyal medya kanallarında yayınlanan iniş müziği 'Fresh' ve kalkış müziği 'Motif 313' dinleyenlerden tam not aldı.
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