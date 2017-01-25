Tehditlere boyun eğmedi

Son 2 haftada aldığı likiditeyi sıkılaştırıcı adımlarla dolardaki spekülatif yükselişi durduran Merkez Bankası, baskı kurmaya çalışan faiz lobisinin tehditlerine boyun eğmedi. Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu (PPK), yüzde 8 olan politika faizinideğiştirmedi. Koridorun üst bandında 75 baz puan, geç likidite penceresi faiz oranında ise 1 puanlık artırım yapan Merkez Bankası, büyüme yanlısı tutumunu bir kez daha ortaya koydu.
DOLAR 3.77'NİN AL TINA İNDİ
Karar öncesinde hemen hemen tüm faiz oranlarında en az 2 puanlık artırım olacağı beklentisi yaratmaya çalışanlar hayal kırıklığına uğrarken, karar sonrası dolarda yaşanan hareket kur tehdidini de açık biçimde ortaya koydu. Merkez Bankası'nın kararının açıklanması öncesinde 3.7370 lira olan dolar, kararın hemen ardından 1 dakikadan az bir sürede 3.83'e kadar yükseldi. Fakat, özellikle son 2 ayda olduğu gibi dün de hacimsiz ve spekülatif atakla yükseltilmeye çalışılan dolar, artan satışlarla gevşeyerek 3.77 TL'nin altına geriledi. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, iktisadi faaliyetteki ılımlı toparlanma eğiliminin devam etmesinin beklendiği belirtildi.
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