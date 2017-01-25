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gazına % 13.3 indirim

İran gazına % 13.3 indirim
İran Petrol Bakan Yardımcısı ve Ulusal Gaz Şirketi Genel Müdürü Hamid Rıza Iraki, aleyhine açtığı uluslararası tahkim davasını kazanan Türkiye'ye ihraç edilen fiyatında yüzde 13.3 indirim yapılmasının kararlaştırıldığını belirtti. Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nin kararı sonucu Türkiye'ye ihraç edilen doğalgaz fiyatındaki indirim ve tazminat miktarının belirlendiğini söyleyen Iraki, Tahran'ın Ankara'ya yaklaşık 1.9 milyar dolar da tazminat ödeyeceğini kaydetti.
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  • 25 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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