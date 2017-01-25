İran gazına % 13.3 indirim

İran Petrol Bakan Yardımcısı ve Ulusal Gaz Şirketi Genel Müdürü Hamid Rıza Iraki, İran aleyhine açtığı uluslararası tahkim davasını kazanan Türkiye'ye ihraç edilen doğalgaz fiyatında yüzde 13.3 indirim yapılmasının kararlaştırıldığını belirtti. Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nin kararı sonucu Türkiye'ye ihraç edilen doğalgaz fiyatındaki indirim ve tazminat miktarının belirlendiğini söyleyen Iraki, Tahran'ın Ankara'ya yaklaşık 1.9 milyar dolar da tazminat ödeyeceğini kaydetti.
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