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Girişimcilere 50 bin TL hibe

Girişimcilere 50 bin TL hibe
İzmir Ticaret Odası'nın (İZTO) inovatif fikirlerin desteklenmesi, girişimcilik olgusunun yaygınlaştırılması, girişimcilerin finansman kaynaklarına erişimlerinin kolaylaştırılması amacıyla projesi olan girişimcilere 50 bin lira hibe vereceği bildirildi. 2017 bütçesinden yenilikçi projesi olan girişimciler için 500 bin lira ödenek ayıran İZTO, kişi başına 50 bin liraya varan hibeler verecek.
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  • 25 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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