Elektrikte rekabet tüketiciye yaradı

Elektrikte serbest tüketici döneminin başlaması ile birlikte özel elektrik dağıtım şirketleri arasındaki rekabet de kızıştı. Faturasını düzenli ödeyeni ödemeyen müşteriden ayıracak ayrıcalıklı tüketici sistemine yenileri eklendi. Artık vatandaşlar elektrik faturası son ödeme tarihinikendisi belirleyebilecek. Bir diğer uygulama ise ayarlanabilir fatura alt limiti uygulaması. Uygulama, özellikle yazlık ve kışlık evleri olan tüketicileri rahatlatacak.
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