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Elektrikte rekabet tüketiciye yaradı

Elektrikte rekabet tüketiciye yaradı
Elektrikte serbest tüketici döneminin başlaması ile birlikte özel elektrik dağıtım şirketleri arasındaki rekabet de kızıştı. Faturasını düzenli ödeyeni ödemeyen müşteriden ayıracak ayrıcalıklı tüketici sistemine yenileri eklendi. Artık vatandaşlar elektrik faturası son ödeme tarihini kendisi belirleyebilecek. Bir diğer uygulama ise ayarlanabilir fatura alt limiti uygulaması. Uygulama, özellikle yazlık ve kışlık evleri olan tüketicileri rahatlatacak.

Barış ŞİMŞEK
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  • 25 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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