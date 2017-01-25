Almanlar el koydu

Kervansaray Yatırım Holding'e bağlı 3 otelin icralık olduğu öğrenildi. Edinilen bilgiye göre; Alman Aareal Bank AG, 64.6 milyon euroluk alacağı için Kervansaray'ın Antalya Lara ve Bursa'daki otellerine yönelik icra takibine girişti. 2 otelin değeri 464.7 milyon lira olarak belirlendi. Bursa'daki otel için satış günü belirlendi. Bursa 7. İcra Müdürlüğü'nün kararına göre; Kervansaray Bursa Termal'in ilk icra ihalesi 31 Ocak'ta yapılacak. Otel için belirlenen bedel 53 milyon 610 bin lira. Kervansaray Bodrum Oteli için de geçtiğimiz günlerde icradan satış günü alınmıştı. Ancak dosyadaki bir takım eksiklikler nedeniyle bu satış düşmüştü. Otelin yeniden icradan satışı için yeni bir tarih belirlenmeye çalışıldığı öğrenildi.