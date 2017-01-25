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15 Temmuz’da yaralanana aylık

15 Temmuz’da yaralanana aylık
15 Temmuz dahil, terör olaylarından dolayı yaralananlara aylık bağlanacak. Çalışma Bakanlığı, 15 Temmuz'daki darbe girişimi dahil terör eylemlerinin bertaraf edilmesi veya terörle mücadele görevi sırasında yaralandığı halde ilgili mevzuata göre çalışma gücü kaybı esas alınarak malul sayılmadığından bazı kişilere aylık bağlanamadığı hatırlatılarak, "Bu yaralanmalarına bağlı olarak ortaya çıkan kalıcı rahatsızlıkların Vazife Malullüklerinin Nevileri ile Dereceleri Hakkında Nizamname'de belirlenmiş rahatsızlıklardan olması halinde, nizamnameye göre tespit olunacak dereceleri esas alınarak aylık bağlanmasına imkan tanınmıştır" açıklaması yaptı. Aylık; 1'inci derecede 2 bin 150, 2'nci derecede 2 bin, 3'üncü derecede bin 850, 4'üncü derecede bin 700, 5'inci derecede bin 550 ve 6'ncı derecede bin 404 lira olacak.
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  • 25 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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