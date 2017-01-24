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Yabancı plakaya ceza geliyor

Yabancı plakaya ceza geliyor
Türkiye'yi birçok transit geçiş güzergahı olarak kullanırken, tatil için araçlarıyla gelen gurbetçiler de var. Bu araçların trafikteki durumlarıyla ilgili yeni bir düzenleme hazırlandı. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmaya göre; kaçak geçiş yapanların yanı sıra trafik para cezası kesilen yabancı plakalı araçlar da otomatik olarak sistem tarafından tespit edilecek. Çalışma ile yabancı plakalı taşıtlara kesilen yol geçiş ücretleri ve bunlara bağlı idari para cezaları gümrük kapılarında banka ve kredi kartı ile tahsil edilecek, bunu mümkün kılacak veri aktarımı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın sistemlerine iletilerek ücret ve cezalarını yatırmayan yabancı plakalı taşıtların Türkiye'yi terk etmesine izin verilmeyecek.
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