Yabancı plakaya ceza geliyor

Türkiye'yi birçok yabancı plakalı araç transit geçiş güzergahı olarak kullanırken, tatil için araçlarıyla gelen gurbetçiler de var. Bu araçların trafiktekidurumlarıyla ilgili yeni bir düzenleme hazırlandı. Gümrükve Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmaya göre; kaçak geçiş yapanların yanı sıra trafik para cezası kesilen yabancı plakalı araçlar da otomatik olarak sistemtarafından tespit edilecek. Çalışma ile yabancı plakalı taşıtlara kesilen yol geçiş ücretleri ve bunlara bağlı idari para cezaları gümrük kapılarında banka ve kredi kartı ile tahsil edilecek, bunu mümkün kılacak veri aktarımı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın sistemlerine iletilerek ücret vecezalarını yatırmayan yabancıplakalı taşıtların Türkiye'yi terketmesine izin verilmeyecek.
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