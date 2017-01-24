Tuzu kurular

Döviz kurundaki yükselişi takmayan ünlü isimler, yarıyıl tatilinde rotayı yurt dışına çevirdi. Kimi 40 bin euroluk suit oda kiraladı, kimi sıcak sahilleri seçti. Bunları da sosyal medyadan herkese duyurdu...
Okulların yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte turizm de hareketlendi. Türkiye'de özellikle kayak merkezleri tam doluluğa ulaştı. Parası olanlar da döviz kurundaki yükselişi çok da dert etmeden rotayı yurt dışına çevirip döviz harcadı. Magazin dünyasının ve sosyetenin ünlü isimleri, soluğu yurt dışındaki gözde tatil merkezlerinde aldı. Kimi kayak için Fransa ve Finlandiya'yı, kimi denizkum- güneş için Maldivler, Dubai ve Tayland gibi yerleri tercih etti.
SOSYETE TATİLDE
Dünya jet sosyetesinin ve ünlü yıldızların uğrak yeri olan Fransa'nın ünlü kayak merkezleri Courchevel, Megeve ve Meribel, kayak tutkunu Türkler'le doldu. Çok sayıda Türk; Michelin yıldızlı restoranları, geceliği40 bin euro olan suit odaları, kadehi bin 500lira olan viskileri ile pahalılıkta sınır tanımayan bu merkezlerde kaymayı tercih etti. Maldivler, Dubai ve Tayland da sıcak seven ünlü isimlerin rotası oldu. Sosyetenin ünlü isimleri tatil hatırası fotoğraflarını sosyal medyadan yayımlamayı da ihmal etmedi.
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