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Türkiye ile arasında 6 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 'ın resmi ziyaret için bulunduğu ile Türkiye arasında farklı alanlarda 6 anlaşma imzalandı.

Türkiye ile Mozambik arasında 6 anlaşma imzalandı

Doğu Afrika turunun ikinci durağı olan 'teki temaslarına başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ve Mozambik Cumhurbaşkanı Filipe Nyusi'nin görüşmelerinin ardından, Devlet Başkanlığı Sarayı'nda anlaşma imza töreni gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Nyusi'nin huzurunda diplomasi, ticaret, ekonomi, kültür ve turizm alanlarındaki anlaşmalara imza atıldı.

Türkiye ve Mozambik arasında diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamilleri için "Karşılıklı Vize Muafiyeti Anlaşması" ile "Siyasi İstişare Mekanizması Kurulmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası"na Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu imza koydu.

İki ülke arasında "Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması" ile "Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma", Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci tarafından imzalandı.

Türkiye ile Mozambik arasında "Kültür Alanında İşbirliği Mubakat Zaptı" ve "Turizm Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı", Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak tarafından imza altına alındı.
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  • 24 Ocak 2017, Salı 17:08
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Osmanlı Osmanlı

şu merkez bankasının başına ne zaman REİS gibi biri gelecek!

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 24.01.2017 18:47
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