Test ücreti devletten

Sağlık Bakanlığı'nca hayata geçirilen düzenleme kapsamında, görülme sıklığı az hastalıkların ya da kanser vakalarının kimi genetik incelemelerinde kullanılan 'nadirtestler' için artık vatandaş hiçbir şekilde para ödemeyecek. Bu testlerin ücreti, devlettarafından karşılanacak.Sağlık Bakanlığı Müsteşarı EyüpGümüş, "Vatandaşın cebinden hiçbir şekilde para ödemeden ilgili testleri yaptırabilmesi için Kamu Hastaneleri Kurumu, nadir testlerle ilgili merkezi bir alım yapacak. Bu İstanbul, Ankara ve İzmir bandında veya Anadolu'da bir ilde veya bir merkezde olacak. Kişinin testi, buraya gönderilecek, yaptırılacak, parası da ödenecek" diye konuştu.
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