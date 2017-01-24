Merkez’den kritik toplantı

MerkezBankası, sondönemin en kritik faiztoplantısını bugün yapacak.Toplantı öncesinde bankalardan yapılanaçıklamalarda 'faiz artır' baskısıoluşturuldu. Lobilerin sözcüleri,27 Ocak'ta Fitch'in açıklayacağı notuda tehdit unsuru olarak kullanmayabaşladı. Faiz lobisinin bu atağına, MerkezBankası'nın bugünkü toplantıda direneceğikonuşuluyor. Toplantı öncesi kuruyükselterek baskı oluşturmaya çalışanlobiye cevabı, Merkez Bankası başkaaraçları kullanarak vermişti. Özellikle repoihalelerinin iptali ile TL'nin sıkılaştırılmasıkura önemli ölçüde baskı oluşturmuştu.
TEDBİRLER DEVAM EDİYOR
Banka, dün de swap tedbirini devreye sokarak, kurdaki yükselişi durdurdu. Merkez Bankası'nın bugün faizleri artırmayıp, aldığı bu tedbirlerin etkisini görmek isteyeceği bekleniyor. Şimdiye kadar piyasanın takip ettiği ve faiz koridorunun üst sınırı olarak nitelendirilen gecelik faiz oranlarında marjinal fonlama oranı yüzde 8.5. Merkez Bankası borçlanma faiz oranı ise yüzde 7.25. Faiz koridoru dışında politika faizi olarak tanımlanan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı var. Bu da yüzde 8.
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