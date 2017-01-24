Yol Durumu
  1. Tuzu kurular
  2. İngiltere ekonomisi alarm veriyor!

Merkez’den kritik toplantı

Merkez’den kritik toplantı
Merkez Bankası, son dönemin en kritik faiz toplantısını bugün yapacak. Toplantı öncesinde bankalardan yapılan açıklamalarda 'faiz artır' baskısı oluşturuldu. Lobilerin sözcüleri, 27 Ocak'ta Fitch'in açıklayacağı notu da tehdit unsuru olarak kullanmaya başladı. Faiz lobisinin bu atağına, Merkez Bankası'nın bugünkü toplantıda direneceği konuşuluyor. Toplantı öncesi kuru yükselterek baskı oluşturmaya çalışan lobiye cevabı, başka araçları kullanarak vermişti. Özellikle repo ihalelerinin iptali ile TL'nin sıkılaştırılması kura önemli ölçüde baskı oluşturmuştu.

TEDBİRLER DEVAM EDİYOR
Banka, dün de swap tedbirini devreye sokarak, kurdaki yükselişi durdurdu. Merkez Bankası'nın bugün faizleri artırmayıp, aldığı bu tedbirlerin etkisini görmek isteyeceği bekleniyor. Şimdiye kadar piyasanın takip ettiği ve faiz koridorunun üst sınırı olarak nitelendirilen gecelik faiz oranlarında marjinal fonlama oranı yüzde 8.5. Merkez Bankası borçlanma faiz oranı ise yüzde 7.25. Faiz koridoru dışında politika faizi olarak tanımlanan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı var. Bu da yüzde 8.
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar