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? İşte son durum

/TL 'nın faiz artırma kararını açıklamasının ardından anlık olarak yükselişe geçti ancak daha sonra tekrar düştü.

Merkezin kararından sonra dolarda son durum

, 'nın 2017 yılı Ocak ayı Para Politikaları Kurulu (PPK) toplantısından çıkan nın ardından 3,8247'ye kadar yükseldi.

PPK kararı öncesinde TL karşısında 3,73 düzeyinden işlem gören dolar, faiz koridorunun üst bandında 75 baz puanlık artışın açıklanmasının ardından 3,82'ye kadar çıktı.

Euro da TL karşısında faiz kararı sonrasında 4,1048 seviyesini gördü.
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  • 24 Ocak 2017, Salı 14:42
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