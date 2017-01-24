Dolar, Merkez Bankası'nın 2017 yılı Ocak ayı Para Politikaları Kurulu (PPK) toplantısından çıkan faiz kararının ardından 3,8247'ye kadar yükseldi.
PPK kararı öncesinde TL karşısında 3,73 düzeyinden işlem gören dolar, faiz koridorunun üst bandında 75 baz puanlık artışın açıklanmasının ardından 3,82'ye kadar çıktı.
Euro da TL karşısında faiz kararı sonrasında 4,1048 seviyesini gördü.
Dolar ne kadar oldu? İşte son durum
Dolar/TL Merkez Bankası'nın faiz artırma kararını açıklamasının ardından anlık olarak yükselişe geçti ancak daha sonra tekrar düştü.
Dolar, Merkez Bankası'nın 2017 yılı Ocak ayı Para Politikaları Kurulu (PPK) toplantısından çıkan faiz kararının ardından 3,8247'ye kadar yükseldi.
Etiketler: DOLAR NE KADAR OLDU , dolar , Merkez Bankası , faiz kararı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.