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düşüşe geçti

Bugüne Asya piyasalarında yükselişle başlayan /TL, Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından önce düşüşe geçti.

Doların ateşi düşüyor!

Merkez Bankası'nın bugün yapacağı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faizlerle ilgili vereceği karar piyasalar tarafından merakla bekleniyor. Karar saat 14.00'da açıklanacak.

Merkez kararı öncesi 3,73'ün altına kadar indi.
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  • 24 Ocak 2017, Salı 10:28
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