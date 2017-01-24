Merkez Bankası'nın bugün yapacağı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faizlerle ilgili vereceği karar piyasalar tarafından merakla bekleniyor. Karar saat 14.00'da açıklanacak.
Merkez kararı öncesi dolar 3,73'ün altına kadar indi.
Merkez Bankası'nın bugün yapacağı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faizlerle ilgili vereceği karar piyasalar tarafından merakla bekleniyor. Karar saat 14.00'da açıklanacak.
Merkez kararı öncesi dolar 3,73'ün altına kadar indi.
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