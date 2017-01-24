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ne kadar?

Altının ons fiyatı, 1.220 doların üzerini test ediyor. Analistler ise bu seviyeyi direnç olarak nitelendiriyor.

Altın yükselişe geçti! Çeyrek altın ne kadar?

Altının ons fiyatı, ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomi politikalarına ilişkin belirsizliklerin uluslararası piyasada altın talebini artırması ile 1.220 doların üzerini test ediyor. Analistlerin ise bu seviyeyi direnç olarak nitelendiriyor.

Yurt içinde ise gram altın, bugünkü Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı öncesinde sınırlı da olsa yükseliş eğiliminde hareket ediyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Serbest piyasada gram altın, önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 147,3 liradan alıcı buluyor. Öte yandan Kapalıçarşı'da 241, cumhuriyet altını 985 liradan satılıyor.
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  • 24 Ocak 2017, Salı 10:23
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