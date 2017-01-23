Ulaşım projeleri bu yıl gazlayacak

Türkiye'nin bölgesel ve kıtalararası ticarette bir köprü konumuna gelebilmesi amacıyla yapılması planlanan dev ulaşım projelerine bu yıl başlanması hedefleniyor. Buna göre, Malkara-Gelibolu-1915 Çanakkale Köprüsü için 26 Ocak'ta teklifler alınacak. 'Demir İpek Yolu' olarak da adlandırılan Bakü-Tiflis- Kars Demiryolu Projesi'nin bu yılın ilk yarısında hizmete açılması planlanıyor. 3 katlı Büyük İstanbul Tüneli Projesi'nde ön yeterlilik alan 6 firma, 15 Şubat'ta mali ve teknik tekliflerini sunacak. Rize- Artvin Havalimanı ihalesi, bu yıl içinde tamamlanacak. Kanal İstanbul Projesi ilgili hazırlıklar tamamlandı, uygulama için gerekli çalışmalar devam ediyor. YİD modeliyle yapılacak projenin etrafında yeni cazibe alanları oluşturulacak.