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Ulaşım projeleri bu yıl gazlayacak

Ulaşım projeleri bu yıl gazlayacak
Türkiye'nin bölgesel ve kıtalararası ticarette bir köprü konumuna gelebilmesi amacıyla yapılması planlanan dev ulaşım projelerine bu yıl başlanması hedefleniyor. Buna göre, Malkara-Gelibolu-1915 Çanakkale Köprüsü için 26 Ocak'ta teklifler alınacak. 'Demir İpek Yolu' olarak da adlandırılan Bakü-Tiflis- Kars Demiryolu Projesi'nin bu yılın ilk yarısında hizmete açılması planlanıyor. 3 katlı Büyük İstanbul Tüneli Projesi'nde ön yeterlilik alan 6 firma, 15 Şubat'ta mali ve teknik tekliflerini sunacak. Rize- Artvin Havalimanı ihalesi, bu yıl içinde tamamlanacak. Kanal İstanbul Projesi ilgili hazırlıklar tamamlandı, uygulama için gerekli çalışmalar devam ediyor. YİD modeliyle yapılacak projenin etrafında yeni cazibe alanları oluşturulacak.
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  • 23 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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