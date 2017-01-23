Promosyonda imza bu hafta

Emekliler için bu hafta büyük önem taşıyor. Bankalar bu hafta promosyon protokolüne imza atacak. Ardından da hazırlıklar tamamlanıp ödeme süreci başlatılacak.
SIRA ÖDEMEYE GELDİ
Promosyon protokolünü hazırlayan Sosyal GüvenlikKurumu (SGK), bu hafta bankalarla bir araya gelmeye hazırlanıyor. Bankalar bu buluşmada protokole imza atacak. Sadece kamu bankalarının değil, özel bankaların da sürece katılması bekleniyor. Promosyon protokolüne imza atan bankalar, emeklilere ödemeler için çalışmalara başlayacak. En geçMart'ta ödemelerin başlaması planlanıyor. Emeklilerin promosyon almak için maaşını protokole imza atmış bankadan alması gerekiyor. Banka, 3 yıllık dönem için maaşı bin liranın altında olanlara 300 lira, maaşı bin ile 2 bin lira arasında olanlara 375 lira, maaşı 2 bin liranın üzerinde olanlara ise 450 lira promosyon ödemesi yapacak. Bankalar emeklilere bu tutarın altında ödeme yapamayacak, ancak isterse daha yükseğini verebilecek.
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