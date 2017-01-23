Kayak kuyruğu

Okulların sömestr tatilinin başlamasıyla kayak merkezleri doldu, taştı. 8 binin üzerinde yatak kapasitesine sahip Uludağ'da, konaklama tesisleri tamamen doldu. Hafta sonu nedeniyle günübirlikçilerin de akın ettiği ünlü merkezde, kayak pistleri büyük yoğunluğa sahne oldu. Özellikle kayak yapmak isteyenler teleski ve telesiyejtesislerinin önünde uzunkuyruklar oluşturdu. 'Oteller bölgesi'ne gelen tatilciler, zaman zaman trafiğin aksamasına yol açtı. Tatilciler, daha önce böyle bir yoğunluk görmediklerini söyledi. Tesis sahipleri de gösterilen ilgiden memnun... Profesyonel OtelYöneticileri Derneği BaşkanıHakan Duran, sömestr tatilinde kış turizminin olduğu yerlerde doluluk oranlarının yüzde 90'lara ulaştığını belirtti. Duran, sömestr döneminde Antalya'da açık olan otellerin doluluk oranlarının da yüzde 70 seviyelerine kadar çıkacağını kaydetti.
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