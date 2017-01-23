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Dudullu-Bostancı metrosu geliyor

İstanbul Dudullu-Bostancı metrosu tünel açma çalışmaları başladı. 2019 yılında tamamlanması planlanan, 13 istasyonlu 14.2 km'lik metro hattı ile tek yönde saatte 43 bin 200 yolcu taşınacak.

Dudullu-Bostancı metrosu geliyor

Metro şantiyesinde düzenlenen törende konuşan İBB Başkanı Kadir Topbaş, "Bugün burada İstanbul'un çok önemli hatlarından bir tanesi, kuzey güney aksında diğer 3 hattı da kesen bir hat yapılacak. Günde 10 metre mesafe almak suretiyle bu kazıyı yapacaklar. Kısa sürede tamamlanmasını istiyoruz. Maliyeti 2 milyar 250 milyon" şeklinde konuştu.

DİĞER METRO HATLARIYLA ENTEGRE OLACAK
Metronun banliyö hattının yanı sıra 3 hatla kesişeceğini belirten Topbaş, yer altından yüzeye çıkmadan binlerce insanın ulaşımının sağlanacağını söyledi. Proje, Dudullu İstasyonunda M5 Üsküdar-Çekmeköy (Yapımı devam ediyor) hattı, Kozyatağı İstasyonunda ise M4 Kadıköy-Kartal-Tavşantepe hattı ile entegrasyon sağlayacak. Bostancı İstasyonunda Marmaray ve Deniz ulaşım akslarıyla bağlantı sağlarken ihale aşmasında olan Ümraniye-Ataşehir-Göztepe hattıyla da bağlantılı olacak
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  • 23 Ocak 2017, Pazartesi 15:33
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