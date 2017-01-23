Döviz lobisine rest çektiler

Merkez Bankası ve Hazine Müsteşarlığı kaos lobisine resti çekti. Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, "Gerekli görülmesi durumunda döviz depo limitlerinin artırılması, vadelerinin uzatılması, döviz depo borç verme faiz oranlarının düşürülmesi gibi düzenlemelerle bankalara ek döviz likiditesi sağlanabilecek" dedi. Hazine Müsteşarı Osman Çelik de "Gerekli durumda firmalara döviz kredisi kullandırılmasına yönelik bir düzenleme yapılarak, kredi verilirken firmaların kur riskini yönetebilme kabiliyetlerinin değerlendirilmesinin sağlanması planlanmaktadır" diye konuştu.