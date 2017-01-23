Büyükanneye maaş Mart’ta

Milyonlarıheyecanlandıranbüyükannelere maaşprojesi için geri sayım başladı.Çalışma Bakanlığı'nın İstanbulSanayi Odası ile birlikte yürüttüğüçalışmada sona gelindi. Bu haftaimzaların atılması ve projenintanıtımının yapılması planlanıyor.Edinilen bilgiye göre; Şubat'ta, pilotuygulamanın yapılacağı İstanbulve Bursa'da talepler toplanacak.Ardından bin aile belirlenecek veMart'ta uygulama start alacak.Sponsorlu pilot uygulama başladıktanen geç 6 ay sonra bir değerlendirmeyapılacak ve sonuca göre ilgilibakanlıklarla masaya yatırılarakuygulamanın yaygınlaştırılıpyaygınlaştırılmayacağına kararverilecek. Yani proje başarılı olursa,en geç Eylül'de yaygınlaştırılacak.Doğum yapan annenin çalışmahayatına dönebilmesi için evde torunbakan büyükanneye maaş verilecek.Annenin yarı zamanlı yerine tamzamanlı çalışmayı tercih etmesineyönelik uygulama ile, çocuğun bakımıüstlenen anneanne veya babaanneyeaylık 400 liradan başlayanödemeler söz konusu olacak.
YAŞ SINIRI OLACAK
Böylece anne tam zamanlıistihdamda olacak ve maaşınıtam alacak, üstelik büyükannedesteğiyle aileye ilave bir katkıolacak. Proje, 0-3 yaş arasıçocukların bakımı için uygulanacak.Büyükanneler için bir yaş sınırıkonulması bekleniyor. Ayrıcasuistimallerin önlenmesi için çalışananneye geçmişe dönük 1 yıllık çalışmaşartı getirilmesi düşünülüyor.
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