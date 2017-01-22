Turizmcide karne sevinci

Yurt içi ve yurt dışında yaşanan gelişmelerin etkisiyle zor bir yılı geride bırakan turizm sektörü, yeni yıla, sömestrın"can suyu" olmasıyla umutlu başladı. İç turizm açısından en hareketli sürecin yaşandığı sömestr tatilinde özellikle kış turizmi merkezleri ve termal otellerde yüzde 100 doluluğa ulaşılması bekleniyor. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği(TÜRSAB) Başkanı Başaran Ulusoy, iç turizm açısından bakıldığında sömestr tatilinin turizmin en hareketli sürecin yaşandığı dönem olarak öne çıktığını belirterek, özellikle kış turizmi merkezleri ve termal otelleri ile öne çıkan destinasyonların sömestr döneminde yüzde100'e yakın doluluğa ulaştığını kaydetti. Sömestr döneminde yaşanan bu hareketliliğin özellikle kışın turizm alanındaki istihdamın artmasına, kış turizminin öne çıktığı bölgelerdeki yerel işletmelerin kazanımlarına pozitif yönde etki ettiğini ifade eden Ulusoy, şunları söyledi: "Bu yıl kar yağışının yoğun olması ve kayak merkezlerindeki kar kalınlığının yüksek seviyelere çıkması sebebiyle kayak merkezlerinde Uludağ, Palandöken, Kartalkaya, Kartepeve Erciyes gibi kış turizmi merkezlerine talep de üst seviyede bulunuyor. Sömestr döneminde öne çıkan bir diğer tatil segmenti ise termal turizm. Afyonkarahisar ve Yalova başta olmak üzere Balıkesir ve Pamukkale'deki termal tesislere talebin yoğunlaştığını görmekteyiz. Yurt dışı turlarında kayak merkezlerinde Mavrovo(Makedonya), Bansko (Bulgaristan) turlarına ilgi yüksek seviyede. Bununla birlikte Orta Avrupa turları da sömestr sezonunun ilgi gören yerler arasında."
YURT İÇİ: 1000 LİRA YURT DIŞI: 650 EURO Başaran Ulusoy, yarıyıl tatilinde 350 binila 400 bin civarında vatandaşın tatile çıkacağını öngördüğünü hatırlatarak, sömestr turlarında fiyatların gidilecek destinasyona, konaklanacak otele göre değişiklik göstermekle birlikte yurt içi turlarda 3 gece 4günlük turların kişi başı1000 liradan başladığını kaydetti. Yurt dışı turlarda ise gidilecek destinasyon ve konaklanacak tesise göre farklılık göstermekle birlikte kişi başı ortalama tur fiyatının 650euro seviyesinde bulunduğunu, sömestr turlarında ağırlıklı olarak 1 haftalık ve 4 gece 5 günlük turlar tercih edildiğini ifade eden Ulusoy, "Birliğimiz üyesi seyahat acentelerinden aldığımız bilgiye göre, sömestr turlarında geçen yıla göre yüzde 5 ila yüzde 10 arasında talep artışı olduğunu ifade edebiliriz." dedi.
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