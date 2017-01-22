TOKİ gaza bastı

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, yaptığı açıklamada, son bin günde toplam yatırım bedeli yaklaşık 21,8 milyar liralık 521 ihaleyi sonuçlandırdığını söyledi.

'YÜZDE 500 BAŞVURU OLDU'

Bu sürede TOKİ'nin, 120 bin 15 konut ve 3 bin 361 sosyal donatıyı ihale ettiğini aktaran Turan, ürettikleri konut sayısının 2016 yılında 64 bin 822'ye çıktığını ifade etti. Böylece konut üretimini yüzde 40 artırdıklarına dikkati çeken Turan, "Geçen yıl satışa sunduğumuz konutlara yüzde 500 başvuru oldu." dedi.



Turan ayrıca, 14 yıllık konut üretim sürecinde yapılan toplam yatırım bedelinin yüzde 25,5'ini, ihale edilen toplam konutların yüzde 18,6'sını, teslim edilen konutların yüzde 20,9'unu, satılan konutların yüzde 12,5'ini, ihale edilen hastanelerin 5,3'ünü, ihale edilen camilerin yüzde 20,6'sını bin günde yaptıklarını söyledi.

'YÜZDE 9'UNU TOKİ ÜRETTİ'

Sektörün öncü kuruluşu olarak, geçen yıl yaşanan terör olayları ve 15 Temmuz hain darbe girişimine rağmen konut üretimini artırdıklarını ifade eden Turan, 2016'da Türkiye'deki konutların yüzde 9'unu TOKİ'nin ürettiğini aktardı.