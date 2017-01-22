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yasağı rekor getirdi

Taksit yasağı rekor getirdi
Cep telefonuna yasağı, GSM operatörlerinin kontratlı cihaz satışlarına ilgiyi artırdı. Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği'ne (MOBİSAD) göre 2015'te GSM operatörlerinin telefon satışı 4,3 milyonu bulurken bu rakam 2016'da 6 milyonun üzerine çıkarak rekor kırdı. Taksitli telefon almak isteyen tüketiciler artık GSM operatörlerinin kampanyalı, kontratlı cihaz satışlarına yöneliyor. GSM operatörlerinin kampanyalı, kontratlı cihaz satışlarının 2013 yılında 1 milyon 850 bin olarak gerçekleşirken bu rakam 2014'te 3 milyon 400 bin, 2015'te ise 4 milyon 300 bin oldu. 2016 yılında ise rakam 6 milyon adedin üzerinde gerçekleşti.
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