Taksit yasağı rekor getirdi

Cep telefonuna taksit yasağı, GSM operatörlerinin kontratlı cihaz satışlarına ilgiyi artırdı. Mobil İletişim Araçlarıve Bilgi Teknolojileri İş AdamlarıDerneği'ne (MOBİSAD) göre 2015'te GSM operatörlerinin telefon satışı 4,3 milyonu bulurken bu rakam 2016'da 6 milyonun üzerine çıkarak rekor kırdı. Taksitli telefon almak isteyen tüketiciler artık GSM operatörlerinin kampanyalı, kontratlı cihaz satışlarına yöneliyor. GSM operatörlerinin kampanyalı, kontratlı cihaz satışlarının 2013 yılında 1 milyon 850 bin olarak gerçekleşirken bu rakam 2014'te 3 milyon 400 bin, 2015'te ise 4 milyon300 bin oldu. 2016 yılında ise rakam 6milyon adedin üzerinde gerçekleşti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.