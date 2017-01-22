Sosyal tesiste 1 gece 9 lira

Kamuya ait sosyal tesislerden yararlanmak isteyenlerin ödeyeceği asgari ücret düzeyleri belirlendi. Yayımlanan Tebliğe göre 2017'de tesislerde yemek bedeli olarak kişi başına 12-18 lira, konaklama bedeli olarak da 5-9 lira alınacak. Konut başına, konut veya bağımsız bölümde buzdolabı ve televizyon bulunanlar için günlük en az 3'er lira, klima bulunanlar için de günlük en az 4 lira ilave bedel tahsil edilecek. Misafirhanelerden yararlanan kurum personelinden kişi başına her gece için en az 9 lira ödeme alınacak.
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