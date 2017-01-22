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9 ay ertelendi

Prim borcu 9 ay ertelendi
Aralık 2016, Ocak ve Şubat 2017'ye ait sigorta prim ödemeleri, faizsiz olarak Ekim, Kasım ve Aralık aylarında yapılabilecek. Meclis'ten geçen torba yasa ile asgari ücret desteğinden yararlanan özel sektöre sigorta primlerini öteleme hakkı sunuldu. İşverenlerin Ocak, Şubat ve Mart aylarında ödemeleri gereken SGK primlerinin bir kısmını Ekim, Kasım ve Aralık aylarında ödeyebilecek. Bu ötelemeden dolayı hiçbir faiz alınmayacak. Yaklaşık 14 milyon sigortalıdan 11.2 milyonunun sigorta primleri bu şekilde yıl sonuna ertelenmiş oldu.
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