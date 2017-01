Kanser yapar

tarafındanünlü İtalyan markası'da kanserojenmadde olduğunun açıklanmasıile ilgili tartışmalardevam ediyor.bilim kuruluoluşturup incelemebaşlatırken tartışmalarada katılarak, "Her hastalığıntemelinde palmyağı var" dedi. EFSA,Nutella'nın yapımındakullanılan palmiye yağınınısıtılmasınınkansere davetiyeçıkarttığını açıklamıştı.Başta İtalya olmak üzerebirçok ülkede Nutellalarraflardan indirilmişti.Türkiye'de ise satışlardevam ediyor."Güvenleyiyin biz gururla satıyoruz"açıklaması yapmıştı.İç Hastalıkları veKardiyoloji Uzmanı Prof.Dr. Canan Karatay palm yağı tartışmalarınailişkin, "Bu yağ bitkiselve çok yüksek miktardaiçerir ve iyi kullanılmadığızaman bütünhastalıkların temelindevardır." dedi. Karatay,şöyle konuştu:"Bütün bitkisel yağlıçekirdeklerden eldeedilen bu yağlar hemenbozulurlar ve trans yağmeydana gelir. Transyağlar da baştaüzere her türlühastalığın nedenidir."Bu yağın kullanımının çocukları ve yetişkinleri etkilediğini de vurgulayan Karatay, şöyle devam etti: "Çocukların bünyeleri daha hassas ve büyüme çağındalar. Daha fazla kullandıkları, daha fazla sevdikleri için daha da çok sevdirmeye yönlendirildikleri için bütün çocuklar bununla büyümüş durumda. Şimdiki gençlerden 'Ben onu yemeden yapamam' diyen var. 'Her gün bir kavanoz yiyerek büyüdüm' diyenler var. Bütün bunlarda hakikaten kronik/dejeneratif hastalıkların hücresel düzeyde temelinin atılmış olduğunu düşünüyorum."