Avrupa Gıda Otoritesi’nin palm yağı kullanıldığı için ‘kanser yapar’ dediği Nutella ile ilgili Türkiye’de de bilim kurulu inceleme yapıyor. Prof. Karatay da ‘Bütün hastalıkların temelinde palm yağı vardır’ diye konuya katıldı
Avrupa Gıda Otoritesi(EFSA) tarafındanünlü İtalyan markasıNutella'da kanserojenmadde olduğunun açıklanmasıile ilgili tartışmalardevam ediyor. GıdaBakanlığı bilim kuruluoluşturup incelemebaşlatırken tartışmalaraProf. Canan Karatayda katılarak, "Her hastalığıntemelinde palmyağı var" dedi. EFSA,Nutella'nın yapımındakullanılan palmiye yağının200 derecede ısıtılmasınınkansere davetiyeçıkarttığını açıklamıştı.Başta İtalya olmak üzerebirçok ülkede Nutellalarraflardan indirilmişti.Türkiye'de ise satışlardevam ediyor. MarkanınTürkiye Müdürü AzmiGümüşlüoğlu "Güvenleyiyin biz gururla satıyoruz"açıklaması yapmıştı.İç Hastalıkları veKardiyoloji Uzmanı Prof.Dr. Canan Karatay,palm yağı tartışmalarınailişkin, "Bu yağ bitkiselve çok yüksek miktardaomega 6 içerir ve iyi kullanılmadığızaman bütünhastalıkların temelindevardır." dedi. Karatay,şöyle konuştu:"Bütün bitkisel yağlıçekirdeklerden eldeedilen bu yağlar hemenbozulurlar ve trans yağmeydana gelir. Transyağlar da başta kanserolmak üzere her türlühastalığın nedenidir."
YEMEDEN YAPAMIYORLAR
Bu yağın kullanımının çocukları ve yetişkinleri etkilediğini de vurgulayan Karatay, şöyle devam etti: "Çocukların bünyeleri daha hassas ve büyüme çağındalar. Daha fazla kullandıkları, daha fazla sevdikleri için daha da çok sevdirmeye yönlendirildikleri için bütün çocuklar bununla büyümüş durumda. Şimdiki gençlerden 'Ben onu yemeden yapamam' diyen var. 'Her gün bir kavanoz yiyerek büyüdüm' diyenler var. Bütün bunlarda hakikaten kronik/dejeneratif hastalıkların hücresel düzeyde temelinin atılmış olduğunu düşünüyorum."
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