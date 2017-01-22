Yol Durumu
  1. Anneye 6 bin lira destek
  2. Promosyonda özel yarış!

Kabe tasarımı ta

Kabe tasarımı uçakta
Havayolu şirketlerinin filolarında bulunan bazı ların gövdelerine, gerek bayrak taşıyıcı oldukları ülkelerinin tanıtımı gerekse sosyal sorumluluk faaliyetleri nedeniyle yaptıkları özel tasarımlar büyük ilgi görüyor. Suudi Arabistan Havayolları'nın (Saudia) da ülkenin ünlü simgesel yapılarının özel resimleri ile giydirdiği Boeing 777-300ER tipi uzun menzilli uçağı da bunlardan biri. 4 Ağustos 2015 tarihinde şirket filosuna katılan uçak, önceki gün Riyad-İstanbul seferi sonrası Atatürk Havalimanı'nda yolcular ve personel tarafından ilgiyle karşılandı. Uçağın üzerindeki resimlerde kutsal mekanlardan Kabe ve Medine-i Münevvere dikkat çekti. Önemli sponsorluk anlaşmalarına imza atan Türk Hava Yolları da bazı uçaklarını sponsor olduğu takımların ve organizasyonların renklerine boyamış ve yoğun ilgi görmüştü.





Cevdet ÖZDEMİR
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar