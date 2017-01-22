Kabe tasarımı uçakta

Havayolu şirketlerinin filolarında bulunan bazı uçakların gövdelerine, gerek bayrak taşıyıcı oldukları ülkelerinin tanıtımı gerekse sosyal sorumluluk faaliyetleri nedeniyle yaptıkları özel tasarımlar büyük ilgi görüyor. Suudi Arabistan Havayolları'nın(Saudia) da ülkenin ünlü simgesel yapılarının özel resimleri ile giydirdiği Boeing 777-300ER tipi uzun menzilli uçağı da bunlardan biri. 4 Ağustos 2015 tarihinde şirket filosuna katılan uçak, önceki gün Riyad-İstanbul seferisonrası Atatürk Havalimanı'nda yolcular ve personel tarafından ilgiyle karşılandı. Uçağın üzerindeki resimlerde kutsal mekanlardan Kabe ve Medine-iMünevvere dikkat çekti. Önemli sponsorluk anlaşmalarına imza atan Türk Hava Yolları da bazı uçaklarını sponsor olduğu takımların ve organizasyonların renklerine boyamış ve yoğun ilgi görmüştü.
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