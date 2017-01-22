Japonlar Çanakkale’ye talip

Japonların, Cumhuriyetin 100. yılında hizmete sokulması planlanan Çanakkale 1915 Köprüsü'nü yap-işlet-devret modeli ile almak üzere resmi görüşmelere başladığı öğrenildi. Japonya Ulaştırma Bakanı Keiichi Ishii, Ankara'da, Çanakale Köprüsü için görüşmeler gerçekleştirdi. Japon Bakan'ın üst düzey isimlerle yaptığı görüşmelerde, "Türkiye'ye ve Türk ekonomisine güveniyoruz. Bu nedenle firmalarımız Türk halkı için çok anlamlı sayılan Çanakale 1915' talip" mesajı verdiği öğrenildi. 2023 metre uzunluğuyla, birinciliğe oturacak olan Çanakkale 1915 Köprüsü için Japonların alt yapı ve boğaz köprüler konusundaki uzman firması IHI'nın talip olduğu belirtiliyor. Köprü için Güney Kore ve Çinli firmalar da rekabet ediyor.



2023 yılında hizmete açılacak olan Çanakkale 1915 Köprüsü 2023 metre uzunluğu ile dünyanın en uzun köprüsü ünvanını da kazanacak. Köprü bölgenin trafik yükünü hafifletip maliyetleri düşürecek.