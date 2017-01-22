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Hileye ağır

Hileye ağır ceza
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu () tarafından çeşitli sebeplerle 4 şirketine toplamda 1 milyon 29 bin 196 lira verildi, 3 şirketin de savunması istendi. EPDK'nın konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlandı. İstasyon otomasyon sisteminin çalışmaması, ruhsatsız tüplü LPG satışı ve lisansın dışında faaliyet gösterme gibi nedenlerle 4 akaryakıt firmasına ceza kesildi.
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