Hileye ağır ceza

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından çeşitli sebeplerle 4 akaryakıt şirketine toplamda 1 milyon 29 bin196 lira ceza verildi, 3 şirketin de savunması istendi. EPDK'nın konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlandı. İstasyon otomasyon sisteminin çalışmaması, ruhsatsız tüplü LPG satışı ve lisansın dışında faaliyet gösterme gibi nedenlerle 4 akaryakıt firmasına ceza kesildi.
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