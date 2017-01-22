Gençlere ucuz bilet

AnadoluJet'in gençlik platformu JetGenç, 13-24 yaş arasındaki gençlere cazip fiyatlarla seyahat imkanı sunuyor. AnadoluJet web sitesi üzerinden 23 - 25 Ocak 2017 tarihleri arasında bilet alan tüm JetGenç üyeleri 13 Şubat - 15 Mayıs 2017 tarihleri arasında tüm vergiler dahil tek yön 49.99TL'den başlayan fiyatlarla uçabilecek. Sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan kampanya, aktarmalı ve Kıbrıs (Ercan) seferleri hariç tüm AnadoluJet uçuşlarında geçerli olacak.
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