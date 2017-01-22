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Aksa’ya kurumsal yönetim ödülü

Aksa’ya kurumsal yönetim ödülü
Akrilik elyaf üreticisi Aksa Akrilik, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği'nin düzenlediği 7'nci Kurumsal Yönetim Ödülleri'nde 1'incilik ödülünün sahibi oldu. Bağımsız kurumsal derecelendirme şirketi Saha'nın yaptığı çalışmada, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu'nu 9.60'a çıkaran , borsada yer alan 50 şirketi geride bırakarak, Kurumsal Yönetim Endeksi'nde en yüksek nota ulaştı. Akkök Holding İcra Kurulu Başkanı ve Aksa Akrilik Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Cemal Dördüncü, "Kurumsal ilkelerden taviz vermeden, adil ve şeffaf yönetim anlayışıyla faaliyetlerimize devam edeceğiz, gururluyuz" dedi.
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