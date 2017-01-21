Yurt dışı harcırah tutarları arttı

KKTC ve yabancı ülkelerde sürekli veya geçici görevle bulunanlara 2017'deverilecek gündelik tutarları belirlendi. TBMM Başkanı ve başbakana KKTC'ye yaptıkları yurt dışı gezileri için 186.90 liragündelik ödenecek. Söz konusu tutar, genelkurmay başkanı, milletvekilleri, kuvvet komutanları, Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay başkanları, başbakanlık müsteşarı gibi kamu görevlileri için 150.60 lira oldu. Memur ve hizmetlilerden aylık veya kadro derecesi 1 olanlar için 112.54 lira, 2-4 arasındakiler için 93.77 lira, 5-15 arasındakiler için 75.05lira ödenecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.