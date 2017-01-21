Sadık aboneye indirim

Elektrik piyasasında 'kazan-kazan' uygulamasına geçiliyor. Tüketicilerin müşteri profilleri çıkarılacak, ödemelerine ne kadar sadık olduklarına bakılacak. Sadık müşteri, bir ay ödemesini geciktirdiğinde hemen elektriği kesilmeyecek, böylece 25 liralık açma ve kapama ücreti de alınmayacak. Yeni sistem çerçevesinde elektrik dağıtım firmaları, her bir müşteri için öncelikli olarak temiz bir sayfa açacak. Daha sonra o sayfaya, tüketicinin aboneliği süresince kaçak elektrik kullanıp kullanmadığı, ceza uygulanıp uygulanmadığı, ödemelerini düzenli yapıp yapmadığına ilişkin bilgileri girilecek. Faturasını düzenli olarak ödediği tespit edilen müşteriler için ise 'sadık tüketici' tarifesi uygulanacak. Faturanın son ödeme tarihi geçtiğinde tüketicilere bu durum SMS ile bildirilecek ve 5 günde faturalarını ödemedikleri takdirde elektriklerinin kesileceği hatırlatılacak. Müşterinin profiline bakılacak. Sadık müşteri ise kesme uygulaması yapılmayacak.



Barış ŞİMŞEK