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Nüfus çalışanlarına fazla mesai

Nüfus çalışanlarına fazla mesai ücretinin önü açıldı Büro ’in girişimleriyle fazla mesai ücreti ödenmesinin önü ’ın talimatıyla açıldı.

Nüfus çalışanlarına fazla mesai

Genel yetkili sendika Büro 'in Nüfus Vatandaşlık İşlemleri çalışanlarının mağduriyetlerini gidermek için verdiği mücadele ses getirmeye devam ediyor.

GÖRÜŞMELER SONUÇ VERDİ
Kurumun yeni uygulamaya koyduğu akıllı kimlik kartı nedeniyle yoğun mesai harcayan, kısa süre içerisinde devri gerçekleştirilecek olan pasaport ve sürücü belgesi işlemleri sebebiyle de yoğunluğu daha da artacak olan İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra çalışanlarına yönelik Büro Memur-Sen'in bugüne kadar yaptığı görüşmeler sonuç verdi.

BAKAN TALİMAT VERDİ
Nüfus çalışanlarına fazla mesai ücreti ödenmesine yönelik gerekli çalışmaların başlatılması için , ilgili kurumlara talimat verdi.

YOĞUNLUK, FOTOĞRAFLARLA ANLATILMIŞTI
Yakın zamanda Büro Memur-Sen Genel Başkanı Vecdi Yanbaz, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Muhterem İnce ile yaptığı görüşme neticesinde konu hakkında ilk adım atılmıştı. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Büro Memur-Sen Genel Başkanı Vecdi Yanbaz'ın, Maliye Bakanı Naci Ağbal ile yaptığı görüşmede, nüfus çalışanlarının sorunları iletilmiş, nüfus müdürlüklerinde gün içinde yaşanan yoğunluk fotoğraflarla anlatmıştı.
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  • 21 Ocak 2017, Cumartesi 17:46
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