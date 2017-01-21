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İç giyimci girmedik ülke bırakmayacak

İç giyimci girmedik ülke bırakmayacak
Tüm İç Giyim Sanayicileri Derneği'nin (TİGSAD) düzenlediği LİNEXPO İstanbul İç Giyim ve Çorap Fuarı, 9-11 Şubat'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleşecek. TİGSAD Başkanı İrfan Özhamaratlı, fuara rekor düzeyde katılımcı talebi geldiğini söyleyerek, aylar öncesinden tüm stantların satışının tamamlandığını kaydetti. Geçen yıl 2 bin 400 olan yabancı ziyaretçi sayısının 4 binin üzerinde olmasını beklediklerini belirten Özhamaratlı, "Ulaşamadığımız ülke bırakmamak istiyoruz" dedi.
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  • 21 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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