İç giyimci girmedik ülke bırakmayacak

Tüm İç Giyim Sanayicileri Derneği'nin (TİGSAD) düzenlediği LİNEXPO İstanbulİç Giyim ve Çorap Fuarı, 9-11 Şubat'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleşecek. TİGSAD Başkanı İrfan Özhamaratlı, fuara rekor düzeyde katılımcı talebi geldiğini söyleyerek, aylar öncesinden tüm stantların satışının tamamlandığını kaydetti. Geçen yıl 2 bin 400 olan yabancı ziyaretçi sayısının 4 binin üzerinde olmasını beklediklerini belirten Özhamaratlı, "Ulaşamadığımız ülke bırakmamak istiyoruz" dedi.
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