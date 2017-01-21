Faiz düştü, 86 bin lira cepte

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), gayrimenkul seferberliği için düğmeye bastı. Şubat'ta konutta vadenin 240 aya çıkması öngörülüyor. Görüşmelerin sürdürüldüğü bankaların da elini taşın altına atması ile faizlerin aşağıya çekilmesi hedefleniyor. Emlak Konut GYO öncülüğünde başlayan seferberliğe KONUTDER ve GYODER'in de katılması gündemde. İlk etapta 30 projede 15 bin konutun kampanya kapsamında satılması hedefleniyor. Eğer Emlak Konut dışındaki şirketler de ikinci seferberlik sürecine destek verirse, sayının 50 bini bulması bekleniyor. Yeni kampanyada ise faiz oranları Ağustos 2016'da yapılan ilk kampanyaya oranla daha da avantajlı olacak. Geçen yıl 120 ay 0.70 faiz oranı ile yapılan satış, bu defa 10 yılda yüzde 0.40'tan yapılacak. 240 ayda ise yüzde 0.70 civarı için çalışılacak. 100 bin liralık 20 yıl vadeli kredide 86 bin lira tüketicinin cebinde kalacak.



KİRA ÖDER GİBİ...

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum, "Biz ülke ekonomisine destek olmak için 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası önemli bir kampanya başlatmıştık. Şimdi ikinci adımı atıyoruz. Burada vadeyi uzatıp, faizi daha da düşürmeyi hedefliyoruz. Bankalarla görüşmelerimiz sürüyor. Vatandaşımızı kira öder gibi ev sahibi yapacağız" dedi.



