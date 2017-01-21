Faiz düştü, 86 bin lira cepte

Emlak KonutGayrimenkul YatırımOrtaklığı (GYO), gayrimenkulseferberliği için düğmeye bastı.Şubat'ta konutta vadenin 240aya çıkması öngörülüyor.Görüşmelerin sürdürüldüğübankaların da elini taşın altınaatması ile faizlerin aşağıyaçekilmesi hedefleniyor. EmlakKonut GYO öncülüğündebaşlayan seferberliğeKONUTDER ve GYODER'inde katılması gündemde.İlk etapta 30 projede15 bin konutun kampanyakapsamında satılmasıhedefleniyor. Eğer EmlakKonut dışındaki şirketler deikinci seferberlik sürecinedestek verirse, sayının 50bini bulması bekleniyor. Yenikampanyada ise faiz oranlarıAğustos 2016'da yapılan ilkkampanyaya oranla daha daavantajlı olacak. Geçen yıl 120ay 0.70 faiz oranı ile yapılansatış, bu defa 10 yılda yüzde0.40'tan yapılacak. 240 aydaise yüzde 0.70 civarı içinçalışılacak. 100 bin liralık 20yıl vadeli kredide 86 bin liratüketicinin cebinde kalacak.
KİRA ÖDER GİBİ... Emlak Konut GYO GenelMüdürü Murat Kurum,"Biz ülke ekonomisine destekolmak için 15 Temmuz haindarbe girişimi sonrası önemlibir kampanya başlatmıştık.Şimdi ikinci adımı atıyoruz.Burada vadeyi uzatıp,faizi daha da düşürmeyihedefliyoruz. Bankalarlagörüşmelerimiz sürüyor.Vatandaşımızı kira öder gibi evsahibi yapacağız" dedi.
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