1.7 milyar euroluk imza

Perform Yapı A.Ş.'nin YönetimKurulu Başkanı, işadamı Levent Kuloğlu,Ukrayna ile 1 milyar 700 milyon eurolukanlaşmaya imza attı. Ukrayna ile ticarivagonlar ve tren rayı satışı sözleşmesiniİran devlet garantisi altında imzaladıklarınısöyleyen Kuloğlu, 1.2 milyar eurolukanlaşmanın 570 km ray satışı sözleşmesine,500 milyon euroluk kısmının ise ticarivagonlara ait olduğunu belirtti. PerformYapı A.Ş'nin anlaşma yaptığı Ukrayna'nınen büyük firması 'Azovzagalmash' Kasım1947'de, roket, tanker özel üretimi içinkurulmuş. Levent Kuloğlu, ilkelerininen ileri teknoloji ile üretilen ürünlerini, ennitelikli hizmeti global bir düşünce yapısıiçerisinde tüm dünyaya sunmak olduğunubelirtirken, "Ülke ekonomisine önemlikatkılarda bulunan, topluma ve çevreye karşısorumluluklarının bilincinde, sürdürülebilirgelişmeyi yaşam şekli yaptıklarını" kaydetti.
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