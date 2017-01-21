Yol Durumu
  1. Nüfus çalışanlarına fazla mesai ücreti
  2. Çalışan anneye bin 500 TL

1.7 milyar euroluk imza

1.7 milyar euroluk imza
Perform Yapı A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı, işadamı Levent Kuloğlu, Ukrayna ile 1 milyar 700 milyon euroluk anlaşmaya imza attı. Ukrayna ile ticari vagonlar ve tren rayı satışı sözleşmesini İran devlet garantisi altında imzaladıklarını söyleyen Kuloğlu, 1.2 milyar euroluk anlaşmanın 570 km ray satışı sözleşmesine, 500 milyon euroluk kısmının ise ticari vagonlara ait olduğunu belirtti. Perform Yapı A.Ş'nin anlaşma yaptığı Ukrayna'nın en büyük firması 'Azovzagalmash' Kasım 1947'de, roket, tanker özel üretimi için kurulmuş. Levent Kuloğlu, ilkelerinin en ileri teknoloji ile üretilen ürünlerini, en nitelikli hizmeti global bir düşünce yapısı içerisinde tüm dünyaya sunmak olduğunu belirtirken, "Ülke ekonomisine önemli katkılarda bulunan, topluma ve çevreye karşı sorumluluklarının bilincinde, sürdürülebilir gelişmeyi yaşam şekli yaptıklarını" kaydetti.
  • 21 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar