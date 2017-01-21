1.7 milyar euroluk imza

Perform Yapı A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı, işadamı Levent Kuloğlu, Ukrayna ile 1 milyar 700 milyon euroluk anlaşmaya imza attı. Ukrayna ile ticari vagonlar ve tren rayı satışı sözleşmesini İran devlet garantisi altında imzaladıklarını söyleyen Kuloğlu, 1.2 milyar euroluk anlaşmanın 570 km ray satışı sözleşmesine, 500 milyon euroluk kısmının ise ticari vagonlara ait olduğunu belirtti. Perform Yapı A.Ş'nin anlaşma yaptığı Ukrayna'nın en büyük firması 'Azovzagalmash' Kasım 1947'de, roket, tanker özel üretimi için kurulmuş. Levent Kuloğlu, ilkelerinin en ileri teknoloji ile üretilen ürünlerini, en nitelikli hizmeti global bir düşünce yapısı içerisinde tüm dünyaya sunmak olduğunu belirtirken, "Ülke ekonomisine önemli katkılarda bulunan, topluma ve çevreye karşı sorumluluklarının bilincinde, sürdürülebilir gelişmeyi yaşam şekli yaptıklarını" kaydetti.