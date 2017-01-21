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1 milyar ın peşinde

Spekülatör Soros, ’ın kazanacağını düşünmedi ve kaybetmesine oynadı. Ancak seçim sonuçları gelince kaybı 1 milyar ı geçti. Bunu unutamadı. Dün Davos’ta parayı kurtarma adına ‘Trump başaramaz çöker’ manipülasyonu yaptı, ortalık karıştı

1 milyar doların peşinde
Milyarder spekülatör George Soros, seçimler öncesinde kaybettiği 1 milyar doları geri alabilmek için manipülasyona başladı. Dün Davos'ta konuşan Soros, ABD Başkanlığı koltuğuna oturan Donald Trump'ın başarısız olacağını öne sürdü. Soros, 'ın başkanlık seçimlerini kazanmasıyla hisse senedi ında başlayan rallinin sona ereceğini iddia etti. Trump'ın rakibi Hillay Clinton'ın seçim kampanyasının en büyük destekçilerinden olan Soros'un bu söylemleri, akıllara ünlü yatırımcının Trump'ın başkan seçilmesiyle kaybettiği 1 milyar doları getirdi. Seçim kampanyası döneminde de Trump'a ağır eleştirilerde bulunan ünlü hedge fon yöneticisi Soros, Trump'ın zaferi ile yatırım pozisyonlarında zarara uğramıştı. 1992 yılında pounda karşı aldığı pozisyon ile kazanan ve 'para sihirbazı' olarak tanınan Soros, kaybettiği 1 milyar doların ardından Trump'a yönelttiği eleştirilerin dozunu artırdı. Piyasada; Soros'un manipülasyon yaparak, kayıplarını telafi etmeye çalıştığı yorumları dolaşmaya başladı. Karalama kampanyası ile Soros'un 1 milyar ını geri almaya çalıştığı iddia edildi. Öte yandan Dow Jones Sanayi Endeksi, seçim gününden itibaren yaklaşık yüzde 10 oranında değer kazandı.

HIZINI ALAMADI, HAKARET ETTİ
Piyasadaki rallinin Trump'ın regülasyonları azaltacağı ve harcamaları artıracağı şeklindeki seçim vaatleriyle başladığını hatırlatan George Soros, "Bu bir rüyaydı ve gerçek oldu" dedi. Soros, şimdi ise belirsizliğin zirvede olduğunu iddia ederek, bunun nedenini Trump'ın başarısız olacağı beklentisine dayandırdı. Soros, "Trump'ın başarısız olacağını düşünüyorum. Onun başarısız olmasını isteyen insanlar beni sevdiğinden değil; kendisine rehberlik eden fikirleri kendi özünde çelişkili olduğundan ve çelişkiler danışmanları tarafından somutlaştırıldığından" diye konuştu. Trump'ın ticaret savaşına hazırlandığını ancak başarısız olacağını vurgulayan Soros, "Trump başarısızlığa uğrayacak. Bir diktatör olacak" dedi.

İNGİLTERE İÇİN DE KONUŞTU
George Soros, İngiltere Başbakanı Theresa May'i de eleştirdi. Soros, İngiltere'nin aldığı AB'den ayrılma kararının ardından, Başbakan David Cameron'ın istifasıyla iktidardaki Muhafazakar Parti'nin boşalan liderlik koltuğuna geçen eski İçişleri Bakanı May'in iktidarda kalmaya devam edemeyeceğini söyledi. May'in İngiltere'deki ekonomik karışıklık ve AB ile önemli güçlüklerle karşı karşıya kalacağını belirten Soros, uzun süre dayanamayacağını ifade etti.
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  • 21 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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