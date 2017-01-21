1 milyar doların peşinde

Spekülatör Soros, Trump’ın kazanacağını düşünmedi ve kaybetmesine oynadı. Ancak seçim sonuçları gelince kaybı 1 milyar doları geçti. Bunu unutamadı. Dün Davos’ta parayı kurtarma adına ‘Trump başaramaz piyasalar çöker’ manipülasyonu yaptı, ortalık karıştı
Milyarder spekülatör George Soros, seçimler öncesinde kaybettiği 1 milyar doları geri alabilmek için manipülasyona başladı. Dün Davos'ta konuşan Soros, ABD Başkanlığı koltuğuna oturan Donald Trump'ın başarısız olacağını öne sürdü. Soros, Trump'ın başkanlık seçimlerini kazanmasıyla hisse senedi piyasalarında başlayan rallinin sona ereceğini iddia etti. Trump'ın rakibi Hillay Clinton'ın seçim kampanyasının en büyük destekçilerinden olan Soros'un bu söylemleri, akıllara ünlü yatırımcının Trump'ın başkan seçilmesiyle kaybettiği 1 milyardoları getirdi. Seçim kampanyası döneminde de Trump'a ağır eleştirilerde bulunan ünlü hedge fon yöneticisi Soros, Trump'ın zaferi ile yatırımpozisyonlarında zarara uğramıştı. 1992 yılında pounda karşı aldığı pozisyon ile kazanan ve 'parasihirbazı' olarak tanınan Soros, kaybettiği1 milyar doların ardından Trump'a yönelttiği eleştirilerin dozunu artırdı. Piyasada; Soros'un manipülasyon yaparak, kayıplarını telafi etmeye çalıştığı yorumları dolaşmaya başladı. Karalama kampanyası ile Soros'un 1 milyar dolarını geri almaya çalıştığı iddia edildi. Öte yandan Dow Jones Sanayi Endeksi,seçim gününden itibaren yaklaşık yüzde 10 oranında değer kazandı.
HIZINI ALAMADI, HAKARET ETTİ Piyasadaki rallinin Trump'ın regülasyonları azaltacağı ve harcamaları artıracağı şeklindeki seçim vaatleriyle başladığını hatırlatan GeorgeSoros, "Bu bir rüyaydı ve gerçek oldu" dedi. Soros, şimdi ise belirsizliğin zirvede olduğunu iddia ederek, bunun nedenini Trump'ın başarısız olacağıbeklentisine dayandırdı. Soros, "Trump'ın başarısız olacağını düşünüyorum. Onun başarısız olmasını isteyen insanlar beni sevdiğinden değil; kendisine rehberlik eden fikirleri kendi özünde çelişkili olduğundan ve çelişkiler danışmanları tarafından somutlaştırıldığından" diye konuştu. Trump'ın ticaret savaşına hazırlandığını ancak başarısız olacağını vurgulayan Soros, "Trump başarısızlığa uğrayacak. Bir diktatör olacak" dedi.
İNGİLTERE İÇİN DE KONUŞTU George Soros, İngiltereBaşbakanı TheresaMay'i de eleştirdi.Soros, İngiltere'ninaldığı AB'denayrılma kararınınardından, BaşbakanDavid Cameron'ınistifasıyla iktidardakiMuhafazakarParti'nin boşalanliderlik koltuğuna geçeneski İçişleri BakanıMay'in iktidardakalmaya devamedemeyeceğinisöyledi. May'inİngiltere'deki ekonomikkarışıklık ve AB ileönemli güçlüklerlekarşı karşıya kalacağınıbelirten Soros, uzunsüre dayanamayacağınıifade etti.
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