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ı istemedi

Bu yıl larına ‘ yapmayalım’ teklifi sunan ’nin çağrısı karşılık buldu. THY personelinin yüzde 90’ı yapılan ankette çağrıya ‘evet’ cevabı verdi. Zam kararı erteleniyor.

THY çalışanı zam istemedi
Türk Hava Yolları () yönetiminin, ' yapmayalım' teklifini ları kabul etti. Hava-İş Sendikası, THY'nin bu yıl için zam yapılmamasına karşılık toplu işçi çıkarılmamasını garanti ettiği tasarruf teklifini, çalışanlara sormak için düzenlenen ankette, 10 bin 416 kişinin sosyal yardım ve ücrete ilişkin zam yapılmaması teklifine 'evet', 464 kişinin ise 'hayır' oyu kullandığını bildirdi. Sendika açıklamasında; "Üyelerimizin kullandığı oylar doğrultusunda elde edilen verilere istinaden, en başta iş güvencesini şart koşarak ve garanti altına alarak, sendikamız, işveren ile görüşmelerini sürdürmektedir" denildi. Açıklamada, imzalanan şartlara işverenin uymaması halinde, sendikanın protokolden cayma hakkına sahip olacağı da kaydedildi.
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