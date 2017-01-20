THY çalışanı zam istemedi

Türk Hava Yolları (THY) yönetiminin, 'Zam yapmayalım' teklifini çalışanları kabul etti. Hava-İş Sendikası, THY'nin bu yıl için zam yapılmamasına karşılık toplu işçi çıkarılmamasınıgaranti ettiği tasarruf teklifini, çalışanlara sormak için düzenlenen ankette, 10 bin 416 kişinin sosyal yardım ve ücrete ilişkin zam yapılmaması teklifine 'evet', 464kişinin ise 'hayır' oyu kullandığını bildirdi. Sendika açıklamasında; "Üyelerimizin kullandığı oylar doğrultusunda elde edilen verilere istinaden, en başta iş güvencesinişart koşarak ve garanti altına alarak, sendikamız, işveren ile görüşmelerini sürdürmektedir" denildi. Açıklamada, imzalanan şartlara işverenin uymaması halinde, sendikanın protokolden cayma hakkına sahip olacağı da kaydedildi.
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